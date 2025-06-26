Трамп не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО
В своей речи на закрытой встрече представителей стран – участниц НАТО президент США Дональд Трамп прямо не упомянул Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, американский президент в своем выступлении заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «ведет храбрую битву», хотя он по-прежнему не планирует продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Общий смысл послания Трампа был в том, что он «в значительной степени умыл руки» от попыток мирного урегулирования российско-украинского конфликта, пишет Bloomberg.
The Telegraph 25 июня писала, что страны НАТО смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита из-за Трампа. В заявлениях предыдущих лет подчеркивалась, что в украинском конфликте вина лежит на России, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В нынешнем проекте таких утверждений нет.
В документе страны НАТО подтверждают свои обязательства по оказанию поддержки Украине, и отмечается, что безопасность Киева способствует безопасности альянса. С этой целью при расчете оборонных расходов союзников будут учитываться прямые взносы в оборонную промышленность Украины, говорится в проекте заявления.