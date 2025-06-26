Трамп не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО

The Telegraph 25 июня писала, что страны НАТО смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита из-за Трампа. В заявлениях предыдущих лет подчеркивалась, что в украинском конфликте вина лежит на России, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В нынешнем проекте таких утверждений нет.