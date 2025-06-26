Сийярто: Венгрия заключит с Турцией договоренности по транзиту российского газа
Венгрия планирует заключить соглашение с Турцией для обеспечения транзитных поставок российского газа через «Турецкий поток», сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на телеканале М1.
«В прошлом году он [объем поставок природного газа в Венгрию через Турцию] составлял более 7,5 млрд куб. м. В этом году будет еще больше, поэтому сейчас мы хотели бы заключить соглашения, которые укрепят стратегическое сотрудничество между двумя странами в долгосрочной перспективе, особенно в области энергетики», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).
Поставки газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» выросли в феврале 2025 г. на 26% в годовом выражении до 1,55 млрд куб. м. Среднесуточный объем прокачки составил 55,4 млн куб. м. Это максимальный уровень с момента запуска газопровода в январе 2020 г.
Сейчас «Турецкий поток» – единственный маршрут экспорта трубопроводного газа из России в ЕС. Прокачка через украинскую ГТС прекратилась 1 января 2025 г. после истечения срока транзитного соглашения. Прокачка по газопроводу Ямал – Европа не ведется еще с конца 2021 г., по газопроводу «Северный поток» – с августа 2022 г.