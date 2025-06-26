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Сийярто: Венгрия заключит с Турцией договоренности по транзиту российского газа

Ведомости

Венгрия планирует заключить соглашение с Турцией для обеспечения транзитных поставок российского газа через «Турецкий поток», сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на телеканале М1.

«В прошлом году он [объем поставок природного газа в Венгрию через Турцию] составлял более 7,5 млрд куб. м. В этом году будет еще больше, поэтому сейчас мы хотели бы заключить соглашения, которые укрепят стратегическое сотрудничество между двумя странами в долгосрочной перспективе, особенно в области энергетики», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

Поставки газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» выросли в феврале 2025 г. на 26% в годовом выражении до 1,55 млрд куб. м. Среднесуточный объем прокачки составил 55,4 млн куб. м. Это максимальный уровень с момента запуска газопровода в январе 2020 г.

Сейчас «Турецкий поток» – единственный маршрут экспорта трубопроводного газа из России в ЕС. Прокачка через украинскую ГТС прекратилась 1 января 2025 г. после истечения срока транзитного соглашения. Прокачка по газопроводу Ямал – Европа не ведется еще с конца 2021 г., по газопроводу «Северный поток» – с августа 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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