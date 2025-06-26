Сийярто: Венгрия заключит с Турцией договоренности по транзиту российского газа

«В прошлом году он [объем поставок природного газа в Венгрию через Турцию] составлял более 7,5 млрд куб. м. В этом году будет еще больше, поэтому сейчас мы хотели бы заключить соглашения, которые укрепят стратегическое сотрудничество между двумя странами в долгосрочной перспективе, особенно в области энергетики», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).