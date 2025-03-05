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Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» в феврале установил очередной рекорд

Аналитики прогнозируют объем поставок по этому маршруту по итогам 2025 года на уровне 18–19 млрд куб. м
Василий Милькин
Объем поставок по «Турецкому потоку» в ЕС устойчиво превышает проектную мощность трубопровода
Объем поставок по «Турецкому потоку» в ЕС устойчиво превышает проектную мощность трубопровода / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Поставки газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» выросли в феврале 2025 г. на 26% в годовом выражении до 1,55 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Среднесуточный объем прокачки составил 55,4 млн куб. м. Это максимальный уровень с момента запуска газопровода в январе 2020 г. Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе этого года и составил 50,2 млн куб. м. До этого максимальные объемы поставок в ЕС по этому маршруту фиксировались в августе 2023 г. и декабре 2024 г. (в обоих случаях – 49,4 млн куб. м в сутки).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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