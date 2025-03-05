Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» в феврале установил очередной рекорд

Среднесуточный объем прокачки составил 55,4 млн куб. м. Это максимальный уровень с момента запуска газопровода в январе 2020 г. Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе этого года и составил 50,2 млн куб. м. До этого максимальные объемы поставок в ЕС по этому маршруту фиксировались в августе 2023 г. и декабре 2024 г. (в обоих случаях – 49,4 млн куб. м в сутки).