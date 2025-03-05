Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» в феврале установил очередной рекорд

Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» в феврале установил очередной рекордАналитики прогнозируют объем поставок по этому маршруту по итогам 2025 года на уровне 18–19 млрд куб. м
Поставки газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» выросли в феврале 2025 г. на 26% в годовом выражении до 1,55 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Среднесуточный объем прокачки составил 55,4 млн куб. м. Это максимальный уровень с момента запуска газопровода в январе 2020 г. Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе этого года и составил 50,2 млн куб. м. До этого максимальные объемы поставок в ЕС по этому маршруту фиксировались в августе 2023 г. и декабре 2024 г. (в обоих случаях – 49,4 млн куб. м в сутки).
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