Еврокомиссар предложил создать «армию беспилотников» для защиты от РФ

Рассуждая о количестве беспилотников, необходимых для защиты Европы, Кубилюс привел пример Украины, которая планирует произвести более 4 млн дронов в 2025 г. По его словам, это связано с тем, что протяженность линии фронта на Украине составляет около 1200 км. Литва, родная страна еврокомиссара, имеет общую границу с Россией и Белоруссией протяженностью около 900 км. Поэтому Кубилюс считает, что его стране нужно около 3 млн дронов в год.