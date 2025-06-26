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Еврокомиссар предложил создать «армию беспилотников» для защиты от РФ

Ведомости

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил создать в рамках Евросоюза «армию беспилотников» для защиты от возможной угрозы со стороны России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

«У России может быть около 5 млн беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», – подчеркнул Кубилюс.

Еврокомиссар также предупредил, что в случае военного конфликта с Россией европейские страны столкнутся с «проверенной в боях» российской армией.

Рассуждая о количестве беспилотников, необходимых для защиты Европы, Кубилюс привел пример Украины, которая планирует произвести более 4 млн дронов в 2025 г. По его словам, это связано с тем, что протяженность линии фронта на Украине составляет около 1200 км. Литва, родная страна еврокомиссара, имеет общую границу с Россией и Белоруссией протяженностью около 900 км. Поэтому Кубилюс считает, что его стране нужно около 3 млн дронов в год.

По мнению Кубилюса, Россия и Украина постоянно совершенствуют свои беспилотные технологии. В связи с этим он считает, что вместо закупки устаревающих дронов Европа должна сосредоточиться на создании команд пилотов, инженеров и производителей, способных увеличить объемы производства беспилотников при необходимости.

25 июня страны НАТО на саммите в Гааге обязались увеличить ежегодные расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Это решение было принято «перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности». Россия была признана долгосрочной угрозой для евро-атлантической безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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