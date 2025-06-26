Еврокомиссар предложил создать «армию беспилотников» для защиты от РФ
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил создать в рамках Евросоюза «армию беспилотников» для защиты от возможной угрозы со стороны России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
«У России может быть около 5 млн беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», – подчеркнул Кубилюс.
Еврокомиссар также предупредил, что в случае военного конфликта с Россией европейские страны столкнутся с «проверенной в боях» российской армией.
Рассуждая о количестве беспилотников, необходимых для защиты Европы, Кубилюс привел пример Украины, которая планирует произвести более 4 млн дронов в 2025 г. По его словам, это связано с тем, что протяженность линии фронта на Украине составляет около 1200 км. Литва, родная страна еврокомиссара, имеет общую границу с Россией и Белоруссией протяженностью около 900 км. Поэтому Кубилюс считает, что его стране нужно около 3 млн дронов в год.
По мнению Кубилюса, Россия и Украина постоянно совершенствуют свои беспилотные технологии. В связи с этим он считает, что вместо закупки устаревающих дронов Европа должна сосредоточиться на создании команд пилотов, инженеров и производителей, способных увеличить объемы производства беспилотников при необходимости.
25 июня страны НАТО на саммите в Гааге обязались увеличить ежегодные расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Это решение было принято «перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности». Россия была признана долгосрочной угрозой для евро-атлантической безопасности.