Песков: украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNBC говорил, что завершение эскалации между Ираном и Израилем может повлиять на урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, воодушевление и оптимизм, который наблюдается как результат произошедшего, вполне может распространиться на Россию и Украину.