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Песков: украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы

Тезис «мир через силу» в отношении России не применим, подчеркнули в Кремле
Ведомости

Российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, в этих ситуациях вряд ли можно проводить параллели, поскольку тезис «мир через силу» в отношении России не применим.

В Кремле отметили, что Россия при этом заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. 

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNBC говорил, что завершение эскалации между Ираном и Израилем может повлиять на урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, воодушевление и оптимизм, который наблюдается как результат произошедшего, вполне может распространиться на Россию и Украину.

13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Через два часа Тель-Авив заявил о нарушении перемирия после запуска новых ракет из Исламской Республики. Позднее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что израильские ВВС в ответ нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Нетаньяху Израиль воздержался от новых атак.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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