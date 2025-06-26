Уиткофф: завершение эскалации Ирана и Израиля может помочь ситуации на Украине

«Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: «Мы также хотим стать частью мирного процесса». Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в урегулировании между Россией и Украиной», – отметил Уиткофф.