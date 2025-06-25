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Трамп: Израиль и Иран не намерены возобновлять боевые действия

Ведомости

Конфликт между Израилем и Ираном разрешен, страны не будут возобновлять боевые действия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в Гааге.

«Это была 12-дневная война, и мы думаем, что она закончилась. Я не думаю, что они собираются снова нападать друг на друга. Я так не думаю», – сказал он (цитата по ТАСС).

13 июня конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния. Через два часа израильская сторона заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в связи с этим поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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