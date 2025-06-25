Трамп: Израиль и Иран не намерены возобновлять боевые действия
Конфликт между Израилем и Ираном разрешен, страны не будут возобновлять боевые действия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в Гааге.
«Это была 12-дневная война, и мы думаем, что она закончилась. Я не думаю, что они собираются снова нападать друг на друга. Я так не думаю», – сказал он (цитата по ТАСС).
13 июня конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния. Через два часа израильская сторона заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в связи с этим поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана.