Песков: США надо всегда приглашать на церемонии в Хиросиму и Нагасаки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представителей США необходимо приглашать на церемонии в японских Хиросиме и Нагасаки.
«Чтобы все помнили, какая страна в мире применила ядерное оружие», – подчеркнул представитель Кремля в комментарии журналистам.
26 июня посол России в Японии Николай Ноздрев сообщил СМИ, что принял решение участвовать в траурной церемонии, посвященной памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 г. Приглашение дипломату передали лично за подписью мэра города.
Сообщалось, что российская дипмиссия будет представлена на траурной церемонии в Нагасаки впервые с 2021 г.
На завершающем этапе Второй мировой войны американские военно-воздушные силы сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. В результате этих бомбардировок погибли около 214 000 человек. Это единственные в истории случаи боевого применения ядерного оружия.