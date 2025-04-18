На завершающем этапе Второй мировой войны американские военно-воздушные силы сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. В результате этих бомбардировок погибли около 214 000 человек. Это единственные в истории случаи боевого применения ядерного оружия.