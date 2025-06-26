Посол РФ в Японии посетит траурную церемонию в Нагасаки

От администрации Хиросимы в посольство без указания адресата по почте также поступило уведомление о проведении траурной церемонии. Дипмиссии предложили самой определиться, соответствует ли ее участие «духу Хиросимы», и подать заявку. Ноздрев указал, что с учетом регулярного получения от организаторов письма с лицемерным содержанием и оправданием нежелания видеть представителей России на панихиде посольство исходит из того, что позиция властей города в отношении РФ не изменилась.