Посол РФ в Японии посетит траурную церемонию в Нагасаки
Посол России в Японии Николай Ноздрев принял решение посетить траурную церемонию, посвященную памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 г.
Дипломат рассказал, что представители Нагасаки побывали в посольстве России в Японии и лично передали адресованное руководителю российской дипмиссии письмо за подписью мэра города с приглашением посетить мероприятие. Посольство также получило разъяснения относительно прошлых шагов и исходит из того, что их ошибочность учтена, уточнил Ноздрев.
«Принимая во внимание эти обстоятельства, принято решение о посещении поминального мероприятия в Нагасаки», – приводит его заявление «РИА Новости».
Российская дипмиссия будет представлена на траурной церемонии в Нагасаки впервые с 2021 г.
От администрации Хиросимы в посольство без указания адресата по почте также поступило уведомление о проведении траурной церемонии. Дипмиссии предложили самой определиться, соответствует ли ее участие «духу Хиросимы», и подать заявку. Ноздрев указал, что с учетом регулярного получения от организаторов письма с лицемерным содержанием и оправданием нежелания видеть представителей России на панихиде посольство исходит из того, что позиция властей города в отношении РФ не изменилась.
О планах Нагасаки пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 г. все страны и регионы, где есть иностранные дипломатические представительства в Японии, стало известно в мае. Россия вошла в список приглашенных. Городская администрация также намеревалась пригласить страны, в которых расположены представительства ООН.
На завершающем этапе Второй мировой войны американские военно-воздушные силы сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г. В результате бомбардировки в общей сложности погибли 214 000 человек. Это были единственные в истории случаи боевого применения ядерного оружия.