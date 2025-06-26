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Посол РФ в Японии посетит траурную церемонию в Нагасаки

Ведомости

Посол России в Японии Николай Ноздрев принял решение посетить траурную церемонию, посвященную памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 г.

Дипломат рассказал, что представители Нагасаки побывали в посольстве России в Японии и лично передали адресованное руководителю российской дипмиссии письмо за подписью мэра города с приглашением посетить мероприятие. Посольство также получило разъяснения относительно прошлых шагов и исходит из того, что их ошибочность учтена, уточнил Ноздрев.

«Принимая во внимание эти обстоятельства, принято решение о посещении поминального мероприятия в Нагасаки», – приводит его заявление «РИА Новости».

Российская дипмиссия будет представлена на траурной церемонии в Нагасаки впервые с 2021 г.

От администрации Хиросимы в посольство без указания адресата по почте также поступило уведомление о проведении траурной церемонии. Дипмиссии предложили самой определиться, соответствует ли ее участие «духу Хиросимы», и подать заявку. Ноздрев указал, что с учетом регулярного получения от организаторов письма с лицемерным содержанием и оправданием нежелания видеть представителей России на панихиде посольство исходит из того, что позиция властей города в отношении РФ не изменилась.

О планах Нагасаки пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 г. все страны и регионы, где есть иностранные дипломатические представительства в Японии, стало известно в мае. Россия вошла в список приглашенных. Городская администрация также намеревалась пригласить страны, в которых расположены представительства ООН.

На завершающем этапе Второй мировой войны американские военно-воздушные силы сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г. В результате бомбардировки в общей сложности погибли 214 000 человек. Это были единственные в истории случаи боевого применения ядерного оружия.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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