Нагасаки позовет все страны на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки

На завершающем этапе Второй мировой войны американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г. В результате атомной бомбардировки в общей сложности погибли 214 000 человек. Эти атаки стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.