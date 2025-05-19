Нагасаки позовет все страны на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
Нагасаки планирует пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 г. все страны и регионы, у которых есть иностранные дипломатические представительства в Японии. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на городскую администрацию.
Россия также включена в список приглашенных. Кроме того, Нагасаки намеревается пригласить и те страны, в которых расположены представительства ООН.
Итоговый список приглашенных администрация представит в конце мая – начале июня.
На завершающем этапе Второй мировой войны американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г. В результате атомной бомбардировки в общей сложности погибли 214 000 человек. Эти атаки стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.