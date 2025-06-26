Трамп призвал уволить сомневающихся в успехах американской армии журналистов
Трамп считает, что необходимо уволить всех журналистов, которые сомневаются в результатах действий американских военных во время атаки на Иран. Об этом он написал в соцсети Truth Social и назвал критику со стороны СМИ «охотой на ведьм».
«Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными», – заявил он. Он прокомментировал публикации журналистов, не считающих атаки США на Иран эффективными.
Трамп также похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэна Кейна. Он заявил, что пресс-конференция, посвященная ударам США, стала одним из самых профессиональных мероприятий.
25 июня Трамп выразил мнение о том, что ядерная программа Ирана оказалась отброшена на десятилетия после американских ударов. Генсек НАТО Марк Рютте в ответ положительно оценил атаки США. Он поздравил и поблагодарил Трампа за «решительные действия» в Иране, за которые «никто другой не осмелился взяться».