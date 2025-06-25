Трамп: удары США отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия
Ядерная программа Ирана оказалась отброшена на десятилетия после американских ударов, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
«Полагаю, в целом [речь идет] о десятилетиях. Поэтому не думаю, что они когда-либо возобновят ее снова», – сказал он (цитата по ТАСС).
Генсек НАТО положительно оценил американские удары. Он поздравил и поблагодарил Трампа за «решительные действия» в Иране, за которые «никто другой не осмелился взяться». Генсек НАТО считает, что удары по Ирану «обеспечивают безопасность».
Politico писало, что Трамп не предупредил заранее лидеров стран Европы о планах атак на ядерные объекты Ирана. The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп хотел отпраздновать удары на саммите НАТО в Нидерландах и «насладиться тем фактом, что он провел операцию, на которую не осмелились бы его предшественники».