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Трамп: удары США отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия

Ведомости

Ядерная программа Ирана оказалась отброшена на десятилетия после американских ударов, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Полагаю, в целом [речь идет] о десятилетиях. Поэтому не думаю, что они когда-либо возобновят ее снова», – сказал он (цитата по ТАСС).

Генсек НАТО положительно оценил американские удары. Он поздравил и поблагодарил Трампа за «решительные действия» в Иране, за которые «никто другой не осмелился взяться». Генсек НАТО считает, что удары по Ирану «обеспечивают безопасность».

Politico писало, что Трамп не предупредил заранее лидеров стран Европы о планах атак на ядерные объекты Ирана. The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп хотел отпраздновать удары на саммите НАТО в Нидерландах и «насладиться тем фактом, что он провел операцию, на которую не осмелились бы его предшественники».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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