Трамп: удары США отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия

Politico писало, что Трамп не предупредил заранее лидеров стран Европы о планах атак на ядерные объекты Ирана. The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп хотел отпраздновать удары на саммите НАТО в Нидерландах и «насладиться тем фактом, что он провел операцию, на которую не осмелились бы его предшественники».