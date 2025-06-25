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NYT: успех Трампа на саммите НАТО сорвала утечка отчета об ударах по Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намеревался отпраздновать на саммите НАТО удары по ядерным объектам Ирана. Американский лидер хотел «насладиться тем фактом, что он провел операцию, на которую не осмелились бы его предшественники», пишет The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что через несколько часов после прибытия Трампа в Гаагу его заявления об уничтожении ядерной программы Ирана были поставлены под сомнения утечкой нового отчета разведки США.

«Господин Трамп начал использовать слово "уничтожили" еще до того, как получил свой первый отчет о боевых потерях, и с тех пор он внимательно следит за тем, кто из членов его администрации использует те же формулировки», – говорится в материале.

По данным NYT, предварительные выводы доклада «были особенно неприятными», так как их сделали в Пентагоне, который и наносил удары. Согласно документу, военные действия лишь отсрочили реализацию ядерной программы Ирана на несколько месяцев.

24 июня NYT со ссылкой на источники сообщил, что Иран сохранил тайные объекты по обогащению урана. По данным источников CNN, по предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны.

Президент США Дональд Трамп обвинил NYT и CNN в попытке обесценить американские атаки на ядерные объекты в Иране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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