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NYT: Иран сохранил тайные объекты по обогащению урана

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Иран сохранил тайные объекты по обогащению урана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

По данным газеты, эти объекты были построены таким образом, чтобы ядерная программа продолжила существование в случае ударов по более крупным объектам.

CNN со ссылкой на источники писал, что, согласно предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Вероятно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад. 

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, заявила CNN, что утечка предполагаемой оценки является попыткой унизить президента США Дональда Трампа и дискредитировать «храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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