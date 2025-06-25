NYT: Иран сохранил тайные объекты по обогащению урана
Иран сохранил тайные объекты по обогащению урана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.
По данным газеты, эти объекты были построены таким образом, чтобы ядерная программа продолжила существование в случае ударов по более крупным объектам.
CNN со ссылкой на источники писал, что, согласно предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Вероятно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, заявила CNN, что утечка предполагаемой оценки является попыткой унизить президента США Дональда Трампа и дискредитировать «храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана».