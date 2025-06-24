Разведка США не подтвердила уничтожение ядерных объектов Ирана

Левитт в программе «Доброе утро, Америка» 23 июня говорила, что США уверены, что удары по Ирану пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры «полностью уничтожены». Она также выразила уверенность в том, что в местах ударов США по Ирану находился обогащенный уран. Левитт отметила, что Трамп не отдал бы приказ о нанесении ударов, если бы не был уверен в результате.