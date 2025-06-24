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Разведка США не подтвердила уничтожение ядерных объектов Ирана

Ведомости

Согласно предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Вероятно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

Отмечается, что анализ ущерба, нанесенного ядерным объектам Ирана, и влияния атаки на программу страны продолжается. Возможно, в будущем, по мере поступления новых разведданных, оценка изменится. 

Тем не менее, первые выводы разведки США противоречат неоднократным заявлениям американского президента Дональда Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» иранские объекты по обогащению урана, пишет CNN. Один из собеседников телеканала подчеркнул, что центрифуги для обогащения урана «в основном целы».

В Белом доме, в свою очередь, признали существование данной оценки, но заявили, что не согласны с ней.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила CNN, что утечка предполагаемой оценки является попыткой унизить Трампа и дискредитировать «храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана». 

Левитт в программе «Доброе утро, Америка» 23 июня говорила, что США уверены, что удары по Ирану пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры «полностью уничтожены». Она также выразила уверенность в том, что в местах ударов США по Ирану находился обогащенный уран. Левитт отметила, что Трамп не отдал бы приказ о нанесении ударов, если бы не был уверен в результате.

Позже Трамп в обращении к нации заявил, что удары были «массированными и точными», а все ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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