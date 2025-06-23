США выразили уверенность в полном уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана
США уверены, что удары по Ирану пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры «полностью уничтожены». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в программе «Доброе утро, Америка», передает CNN.
Она выразила уверенность в том, что в местах ударов США по Ирану находился обогащенный уран. Левитт также отметила, что президент США Дональд Трамп не отдал бы приказ о нанесении ударов, если бы не был уверен в результате.
13 июня конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Позже Трамп в обращении к нации заявил, что удары были «массированными и точными», а все ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».