Уиткофф: Трамп достиг своей цели в Иране, уничтожив возможности обогащать уран

Уиткофф: Трамп достиг своей цели в Иране, уничтожив возможности обогащать уранОн призвал расследовать утечки разведданных на эту тему
Президент США Дональд Трамп достиг своей цели в Иране, лишив исламскую республику потенциала для обогащения урана и разработки ядерного оружия. Об этом заявил специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
«Целью было устранение обогащения урана в Иране и уничтожение возможностей Ирана по созданию ядерного оружия. И он добился своей цели. И сделал это за 12 дней», – сказал Уиткофф.
Он заметил, что присутствовал при обсуждениях планов и видел главнокомандующего в действии.
«У него поразительное чутье: он точно знает, когда нужно нажать кнопку, а когда отступить», – заключил Уиткофф.
О прекращении огня
Уиткофф отметил, что с самого начала конфликта США вели с Ираном переговоры о мирном урегулировании.
«Иран всегда выдвигал одно и то же условие – Израиль должен прекратить свою кампанию. И как только Израиль выполнил свою задачу (а он это сделал), и как только США выполнили свою задачу (а именно полное уничтожение обогатительных мощностей Ирана), президент смог обратиться к обеим сторонам и добиться прекращения огня, – сказал он. – И, кстати, результат налицо – никто больше не стреляет. Все окончено».
О разведданных в сообщениях СМИ
Уиткофф назвал нелепыми сообщения СМИ о том, что разведка США сомневается в полном уничтожении ключевых компонентов иранской ядерной программы.
«Все заявления, которые каким-то образом намекают, что мы не достигли своей цели – это полный абсурд», – заявил он.
Уиткофф также считает подобные утечки информации возмутительными.
«Это, безусловно, государственная измена. Это должно быть расследовано. И тот, кто это сделал, кто за это ответственен, должен был быть – и должен быть – привлечен к ответственности. Это может стоить людям жизни в будущем. Такие утечки совершенно недопустимы», – сказал он.
24 июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что согласно предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Вероятно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад. Один из собеседников телеканала подчеркнул, что центрифуги для обогащения урана «в основном целы».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила CNN, что утечка предполагаемой оценки является попыткой унизить Трампа и дискредитировать «храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана».
Что на самом деле было сделано
Уиткофф отметил, что не собирается разглашать ничего сверхсекретного, но может рассказать, что произошло.
«Были три конкретных объекта в Иране, которые нас волновали. Исфахан – это объект по конверсии. Невозможно создать ядерное оружие без так называемого процесса конверсии <…> Этот объект, насколько нам известно, единственный в Иране, который способен на это. Он был полностью уничтожен в Исфахане», – сказал чиновник.
Спецпредставитель отметил, что надземный объект был уничтожен 30-тысячефунтовой бомбой.
«Таким образом, у них больше нет возможности для конверсии, а это означает, что даже если они обогатят уран до 90%, они все равно не смогут создать оружие», – добавил он.
Уиткофф добавил, что в Натанзе располагались два ядерных реактора – наземный и подземный.
«Мы знаем, что подземный реактор был полностью уничтожен. Наземный, который уже был существенно поврежден израильтянами, мы дополнительно разбомбили, чтобы убедиться в его полном уничтожении», – рассказал он.
Фордо, продолжил Уиткофф, – это последний действующий обогатительный реактор в Иране.
«Мы сбросили на Фордо 12 противобункерных бомб. Нет сомнений, что они пробили защитный купол. Нет сомнений, что они достигли нужной глубины, и нет сомнений, что объект был уничтожен», – заявил он.
На уточняющий вопрос о возможности возобновления ядерной программы в ближайшие месяцы Уиткофф ответил: «Это даже не представляется возможным».
«Уничтожение объекта конверсии, о котором мало кто вообще знал, – это то, что фактически останавливает процесс обогащения на начальном этапе. И он также необходим для завершения процесса. Когда вы обогащаете уран до 90%, необходимо превратить материал в металлическую форму. Из него формируют металлический шар – именно такой шар используется в ядерной бомбе. Без конверсии вы не можете ни начать обогащение, ни завершить его так, чтобы получить оружие», – объяснил он.
Перспективы всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном
На вопрос допустит ли Вашингтон обогащение урана в рамках возможного нового соглашения, Уиткофф заявил, «Нет. Им оно не нужно».
«Им нужна только гражданская программа без обогащения, как в Абу-Даби, где <…> топливо поставляется извне», – сказал он.
Уиткофф выразил уверенность в том, что Вашингтон сумеет достичь с Тегераном всеобъемлющего мирного соглашения. «Многообещающие» переговоры на этот счет уже ведутся. Уиткофф надеется, что долгосрочный мирный договор возродит Иран, интегрирует его в международное сообщество и обеспечит экономическое развитие региона.