Уиткофф: Трамп достиг своей цели в Иране, уничтожив возможности обогащать уран

«Иран всегда выдвигал одно и то же условие – Израиль должен прекратить свою кампанию. И как только Израиль выполнил свою задачу (а он это сделал), и как только США выполнили свою задачу (а именно полное уничтожение обогатительных мощностей Ирана), президент смог обратиться к обеим сторонам и добиться прекращения огня, – сказал он. – И, кстати, результат налицо – никто больше не стреляет. Все окончено».