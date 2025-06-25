Politico: Трамп не предупреждал европейских лидеров об ударах по Ирану
Президент США Дональд Трамп не предупредил заранее лидеров стран Европы о планах атак на ядерные объекты Ирана. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
«Трамп не предупредил европейских лидеров заранее, прежде чем санкционировал удары бомбардировщиков B-2 по ядерным объектам Ирана в прошлую субботу. Хотя на саммите G7 в Канаде на прошлой неделе он дал лидерам понять, что склоняется к такой атаке», – говорится в материале.
The New York Times (NYT) сообщал, что Трамп хотел отпраздновать на саммите НАТО в Нидерландах удары по иранским ядерным объектам и «насладиться тем фактом, что он провел операцию, на которую не осмелились бы его предшественники». Однако, по данным издания, после прибытия Трампа в Гаагу его слова об уничтожении ядерной программы Ирана были поставлены под сомнения утечкой нового отчета разведки США. По данным NYT, согласно документу, реализация ядерной программы Исламской Республики была лишь отсрочена на несколько месяцев.
Источники CNN также заявляли, что, по предварительной оценке американской разведки, удары США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Трамп обвинил NYT и CNN в попытках обесценить атаки США на объекты в Иране.