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Politico: Трамп не предупреждал европейских лидеров об ударах по Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не предупредил заранее лидеров стран Европы о планах атак на ядерные объекты Ирана. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Трамп не предупредил европейских лидеров заранее, прежде чем санкционировал удары бомбардировщиков B-2 по ядерным объектам Ирана в прошлую субботу. Хотя на саммите G7 в Канаде на прошлой неделе он дал лидерам понять, что склоняется к такой атаке», – говорится в материале.

The New York Times (NYT) сообщал, что Трамп хотел отпраздновать на саммите НАТО в Нидерландах удары по иранским ядерным объектам и «насладиться тем фактом, что он провел операцию, на которую не осмелились бы его предшественники». Однако, по данным издания, после прибытия Трампа в Гаагу его слова об уничтожении ядерной программы Ирана были поставлены под сомнения утечкой нового отчета разведки США. По данным NYT, согласно документу, реализация ядерной программы Исламской Республики была лишь отсрочена на несколько месяцев.

Источники CNN также заявляли, что, по предварительной оценке американской разведки, удары США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Трамп обвинил NYT и CNN в попытках обесценить атаки США на объекты в Иране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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