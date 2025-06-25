Politico: Трамп не предупреждал европейских лидеров об ударах по Ирану

The New York Times (NYT) сообщал, что Трамп хотел отпраздновать на саммите НАТО в Нидерландах удары по иранским ядерным объектам и «насладиться тем фактом, что он провел операцию, на которую не осмелились бы его предшественники». Однако, по данным издания, после прибытия Трампа в Гаагу его слова об уничтожении ядерной программы Ирана были поставлены под сомнения утечкой нового отчета разведки США. По данным NYT, согласно документу, реализация ядерной программы Исламской Республики была лишь отсрочена на несколько месяцев.