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Трамп: Иран не смог вывезти уран с подвергшихся ударам США объектов

Ведомости

Тегерану не удалось вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Автомобили и маленькие грузовики на месте принадлежали бетонщикам, которые пытались закрыть верхнюю часть шахт. Ничего с завода не вывозилось. Это заняло бы слишком много времени», – написал он в Truth Social.

Министр обороны США Пит Хегсет 26 июня заявил, что у Вашингтона нет данных о том, что иранские власти заблаговременно вывезли обогащенный уран со своих ядерных объектов.

«Мы рассматриваем все аспекты разведывательной информации, чтобы у нас было ощущение, что где находилось», – уточнил он.

Американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Тегерана 22 июня. Вступление США в конфликт произошло на фоне израильских ударов по Ирану. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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