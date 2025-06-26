Трамп: Иран не смог вывезти уран с подвергшихся ударам США объектов
Тегерану не удалось вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Автомобили и маленькие грузовики на месте принадлежали бетонщикам, которые пытались закрыть верхнюю часть шахт. Ничего с завода не вывозилось. Это заняло бы слишком много времени», – написал он в Truth Social.
Министр обороны США Пит Хегсет 26 июня заявил, что у Вашингтона нет данных о том, что иранские власти заблаговременно вывезли обогащенный уран со своих ядерных объектов.
«Мы рассматриваем все аспекты разведывательной информации, чтобы у нас было ощущение, что где находилось», – уточнил он.
Американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Тегерана 22 июня. Вступление США в конфликт произошло на фоне израильских ударов по Ирану. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».