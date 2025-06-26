Лукашенко назвал «Лада» и «Москвич» хорошими автомобилями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил российский автопром во время пленарного заседания Евразийского экономического форума (ЕАЭФ) в Минске. Трансляцию мероприятия ведет Кремль.
По его словам, после ухода западных компаний Россия предприняла значительные усилия для восстановления своих производств, которые традиционно находились на высоком уровне еще в Советском Союзе, включая автомобилестроение.
«Возьмите «Ладу», «Москвич», «Жигули», как мы называли, ну есть нормальные автомобили, ну может, пока не «Мерседес», но хорошие автомобили», – сказал Лукашенко.
Пленарное заседание ЕАЭФ проходит в Минске под темой «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы».
В заседании принимают участие президенты России Владимир Путин, Киргизии Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также в режиме видеосвязи присутствует премьер-министр Армении Никол Пашинян.