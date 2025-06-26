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Генштаб ВС Ирана: страна смогла навязать свою волю США и Израилю

Ведомости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что Исламская Республика смогла навязать свою волю США и Израилю. В своем выступлении он подчеркнул, что военные Ирана внимательно следят за всеми действиями этих стран.

Мусави напомнил, что официальные представители Ирана неоднократно подчеркивали: страна никогда не была и не будет инициатором войны. Однако в случае посягательства на территориальную целостность именно Тегеран будет определять ход и исход конфликта.

«В недавней навязанной войне, несмотря на то, что сионистский режим возглавлял агрессию, США напрямую вступили в конфликт, а разведывательные, логистические и операционные возможности западных стран, особенно НАТО, полностью обслуживали интересы агрессора», – добавил глава генштаба (цитата по агентству IRNA).

26 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своей первой речи после завершения военных действий с Израилем заявил о победе Тегерана в этом конфликте. По его словам, удары США по территории Ирана не принесли никаких результатов. Хаменеи также отметил, что Вашингтон вмешался в конфликт, осознавая, что Израиль находится под угрозой полного уничтожения.

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