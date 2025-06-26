Генштаб ВС Ирана: страна смогла навязать свою волю США и Израилю

26 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своей первой речи после завершения военных действий с Израилем заявил о победе Тегерана в этом конфликте. По его словам, удары США по территории Ирана не принесли никаких результатов. Хаменеи также отметил, что Вашингтон вмешался в конфликт, осознавая, что Израиль находится под угрозой полного уничтожения.