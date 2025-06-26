Верховный лидер Ирана Хаменеи объявил о победе над Израилем

Верховный лидер Ирана Хаменеи объявил о победе над ИзраилемЭто его первое обращение к нации после окончания конфликта
В своей первой речи после окончания военных действий с Израилем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о победе Тегерана в этом вооруженном конфликте. Об этом сообщает Tasnim.
«Несмотря на весь этот шум, несмотря на все эти заявления, сионистский режим под ударами Исламской Республики был почти раздавлен», – сказал он.
Предыдущий раз Хаменеи обращался к нации 18 июня. Тогда он заявил, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство со стороны США и нанесет стране «невосполнимый урон». «Умные люди, которые знают Иран, иранскую нацию и ее историю, никогда не будут говорить с этой нацией угрожающим языком, потому что иранская нация не сдастся», – добавил он.
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Через два часа Тель-Авив заявил о нарушении перемирия после запуска новых ракет из Исламской Республики. Позднее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что израильские ВВС в ответ нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Нетаньяху Израиль воздержался от новых атак.