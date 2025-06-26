Верховный лидер Ирана Хаменеи объявил о победе над Израилем

Предыдущий раз Хаменеи обращался к нации 18 июня. Тогда он заявил, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство со стороны США и нанесет стране «невосполнимый урон». «Умные люди, которые знают Иран, иранскую нацию и ее историю, никогда не будут говорить с этой нацией угрожающим языком, потому что иранская нация не сдастся», – добавил он.