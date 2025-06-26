Трамп объявил о заключении торговой сделки с Китаем

Трамп объявил о заключении торговой сделки с КитаемОн также допустил скорое подписание соглашения с Индией
Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем и возможной скорой сделке с Индией. Об этом американский лидер рассказал во время мероприятия в Белом доме.
«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем», — сказал Трамп.
Трамп добавил, что США, возможно, скоро подпишут «очень крупное» соглашение с Индией.
«У нас действительно отличные сделки. Возможно, скоро будет одна с Индией — очень большая. Мы собираемся «открыть» Индию», — раскрыл он.
Трамп также отметил, что у США есть все, в чем заинтересованы другие страны, но подчеркнул, что Вашингтон будет не со всеми заключать сделки.
«Некоторым мы просто отправим письмо: «Большое спасибо, теперь вы будете платить 25, 35, 45% пошлин». Это простой способ. Моя команда не хочет делать так — они хотят заключать больше сделок, чем я», — сказал Трамп.
11 июня Bloomberg писало, что США и Китай завершили переговоры, по итогам которых был согласован план по достижению торговой сделки. Встреча делегаций прошла в Лондоне и продолжалась 20 часов. Министр торговли США Говард Латник рассказал, что стороны разработали структуру для реализации женевского консенсуса, который в мае снизил торговые тарифы.
Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что торговая сделка с Китаем готова. Ее должны окончательно утвердить американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин.