Посол в Норвегии сообщил о желающих переехать в Россию иностранцах
В посольстве России в Норвегии каждый месяц получают по 3-5 обращений от иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения специальной визы и переезда в Россию. Об этом рассказал посол России в Осло Николай Корчунов, передает «РИА Новости».
Дипломат пояснил, что иностранцы обычно хотят осуществить переезд, согласно указу президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», который был подписан в 2024 г. Исходя из него, граждане других государств, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, имеют возможность временно жить в России без подтверждения владения русским языком.
«Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому шагу», – добавил Корчунов.
По его словам, в основном обращаются в посольство молодые люди, которые разделяют традиционные ценности и связывают свое будущее с Россией. В их планы входит работа и создание семьи в стране. Дипломат отметил востребованность программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
19 июня стало известно, что около 78% иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, переезжают в Россию из стран Европы. По статистике МВД, за период с сентября 2024 г. по июнь 2025 г. 291 заявление на разрешение на временное проживание подали граждане Германии, 115 – Франции, 105 – Италии. Почти пятая часть заявлений (23,2%) пришлась на представителей стран Прибалтики. Это произошло в рамках указа Путина.