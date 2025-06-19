Почти 80% импатриантов переезжают в Россию из стран Европы

Почти 80% импатриантов переезжают в Россию из стран ЕвропыИз 1500 человек, разделяющих ценности страны, почти пятая часть – из стран Прибалтики
Около 78% иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, переезжают в Россию из стран Европы. Это следует из статистики МВД, представленной на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на сессии «Новый дом в России: как помочь импатриантам адаптироваться». Данные охватывают период с сентября 2024 г. по июнь 2025 г. и учитывают тех иностранных граждан, которые подали заявление на разрешение на временное проживание (РВП) на основании указа президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, которые разделяют ценности РФ. Документ был подписан в августе 2024 г.
Импатрианты – это иностранные граждане и лица без гражданства с высокой профессиональной квалификацией, разделяющие ценности РФ. Всего с сентября 2024 г. по июнь 2025 г. они подали 1475 заявлений на получение РВП. Основная часть поступила от представителей стран Центральной, Южной и Западной Европы (55,4%). По статистике МВД, 291 заявление подали граждане Германии, 115 – Франции, 105 – Италии. Почти пятая часть заявлений (23,2%) пришлась на представителей стран Прибалтики. Например, граждане Латвии подали 151 заявление, а Эстонии – 72. На другие страны пришлось 21,4%. Среди них – граждане США (127 заявлений), Канады (60) и Республики Кореи (67).
Представители стран Прибалтики были первыми, кто обратился к указу президента для переезда в Россию, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Это связано с тем, что в этих странах «сильно нарушаются права людей», в частности, по языковой и национальной принадлежности. О возможности переехать в Россию на основании указа о помощи тем, кто разделяет ценности страны, люди в основном узнают из «сарафанного радио», поскольку российские информационные площадки блокируются на рубежом, добавила Казакова.
МВД совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и правительством создают портал «Время жить в России», напомнила в свою очередь генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Он поможет иностранцам оформить необходимые документы для переезда, провести собеседование с потенциальным работодателем и др. У России есть потребность в кадрах из различных областей: нужны инженеры, программисты, врачи и ученые, добавила она.
Указ президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, предоставляет право представителям в том числе недружественных для РФ стран обратиться с заявлением о выдаче РВП. С августа 2024 г. они могут сделать это без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны.
Как писали «Ведомости», в марте 2025 г. Министерство иностранных дел России совместно с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, озвучили рекомендации для совершенствования защиты соотечественников в странах Балтийского региона. Это произошло на международной конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» в Калининграде. Тогда исполнительный директор фонда Александр Удальцов призвал власти и общественные организации России включиться в работу по защите русскоязычного населения.
По его словам, необходимо рассмотреть создание базы данных соотечественников, которые находятся «в зоне риска». В ней нужно фиксировать вероятность применения ограничений к русскоязычному населению, а после – на основе оценок угроз – оказывать содействие, в частности, в вопросе оперативного переселения в РФ и дальнейшей адаптации в стране. Вместе с этим, по его словам, необходимо наращивать целевое финансирование профильных неправительственных организаций, которые осуществляют деятельность по защите прав соотечественников на международных и межправительственных площадках.