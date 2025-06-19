Почти 80% импатриантов переезжают в Россию из стран Европы

Представители стран Прибалтики были первыми, кто обратился к указу президента для переезда в Россию, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Это связано с тем, что в этих странах «сильно нарушаются права людей», в частности, по языковой и национальной принадлежности. О возможности переехать в Россию на основании указа о помощи тем, кто разделяет ценности страны, люди в основном узнают из «сарафанного радио», поскольку российские информационные площадки блокируются на рубежом, добавила Казакова.