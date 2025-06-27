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Мединский заявил о готовности поговорить с Рютте об истории Малороссии

Ведомости

Помощник президента РФ Владимир Мединский при необходимости готов поговорить с генсеком НАТО Марком Рютте об истории Малороссии и войска Запорожского. Об этом он заявил ТАСС.

«Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он, наверняка, мне много нового расскажет. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии», – добавил Мединский.

Он также заявил, что готов отправить Рютте учебник по истории России за 6-й класс, но не видит в этом смысла, поскольку генсек НАТО «все равно же читать не будет».

22 июня на встрече с главными редакторами учебников истории президент РФ Владимир Путин заявил, что после развала Российской империи Коммунистическая партия пыталась восстановить российскую государственность и искала различные способы привлечь национальные элиты. По его словам, отсюда возникли идея «коренизации» и рассуждения о якобы имевшей место в прошлом независимости Украины.

На пресс-конференции перед саммитом НАТО Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на страны альянса в ближайшее время. Он лишь сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.

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