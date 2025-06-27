Украина после обмена пленными будет призывать к встрече Путина и Зеленского
Украина после завершения обменов пленными будет призывать Россию организовать встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает украинское интернет-издание «Страна».
Переговоры о том, чтобы такая встреча состоялась, ведутся также и с США.
Он напомнил, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при введении военного положения. В связи с этим, отметил Путин, ключевой вопрос – кто будет иметь право подписывать возможные соглашения.