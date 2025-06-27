Вице-премьер Малайзии с делегацией посетил Ленинградскую АЭС

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики между Россией и Малайзией. Стороны также договорились о конкретных шагах по развитию взаимодействия. По данным пресс-службы, особый акцент был сделан на оценке возможности применения технологий «Росатома».