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Вице-премьер Малайзии с делегацией посетил Ленинградскую АЭС

Ведомости

Глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с вице-премьером Малайзии Фадиллой Юсофом в Москве, сообщила пресс-служба госкорпорации. В ходе визита иностранная делегация посетила Ленинградскую АЭС.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики между Россией и Малайзией. Стороны также договорились о конкретных шагах по развитию взаимодействия. По данным пресс-службы, особый акцент был сделан на оценке возможности применения технологий «Росатома».

Помимо посещения АЭС, делегация побывала в музее «Атом», где представителям Малайзии рассказали об истории развития российской атомной отрасли.

20 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («Узатом») подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт. Соглашение предусматривает, что стороны изучат возможность строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с расширением до четырех таких блоков.

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