Украина намерена увеличить количество дальнобойных ударов по России
Украинская сторона намерена увеличить количество дальнобойных ударов беспилотниками по территории России. Об этом заявил глава минобороны Украины Рустем Умеров в интервью РБК-Украина.
Он уточнил, что такое решение власти страны приняли две недели назад. По словам Умерова, сейчас идет работа по подготовке к заключению договоров на поставку десятков тысяч дальнобойных БПЛА.
Умеров также отметил, что в Киев работает над расширением технологических возможностей беспилотников. В частности, страна закупает новые партии дронов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии.
Украинский министр обороны также говорил, что после завершения обменов пленными Киев будет призывать Москву организовать встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Переговоры о том, чтобы такая встреча состоялась, ведутся также и с США, уточнил он.