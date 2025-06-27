Украина намерена увеличить количество дальнобойных ударов по России

Украинский министр обороны также говорил, что после завершения обменов пленными Киев будет призывать Москву организовать встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Переговоры о том, чтобы такая встреча состоялась, ведутся также и с США, уточнил он.