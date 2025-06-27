Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ООН: 16 млн жителей Сирии могут остаться без продовольствия из-за засухи

Ведомости

Из-за сильнейшей засухи, которая охватила Сирию, 16 млн человек в регионе могут остаться без продовольствия в 2025 г. Об этом сообщило агентство «Франс пресс» со ссылкой на помощника представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Сирии Хайя Абу Ассафа.

По его словам, уровень воды снизился «очень значительно», что вызвало тревогу среди специалистов профильной организации ООН. Засуха же связана с уменьшением количества осадков.

Абу Ассаф заявил, что из-за засухи урожай пшеницы может сократиться на 2,5–2,7 млн т. Этого зерна будет недостаточно для местных жителей, отметил он. Также он сообщил, что 75% посевных площадей и пастбищ пострадали.

В феврале 2025 г. ООН заявила, что 12 млн сирийцев оказались на грани голода. Организация назвала среди главных причин не только неблагоприятные погодные условия, но и слабую экономику после многолетней гражданской войны, а также рост цен.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных