ООН: 16 млн жителей Сирии могут остаться без продовольствия из-за засухи

Из-за сильнейшей засухи, которая охватила Сирию, 16 млн человек в регионе могут остаться без продовольствия в 2025 г. Об этом сообщило агентство «Франс пресс» со ссылкой на помощника представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Сирии Хайя Абу Ассафа.