ООН: 16 млн жителей Сирии могут остаться без продовольствия из-за засухи
Из-за сильнейшей засухи, которая охватила Сирию, 16 млн человек в регионе могут остаться без продовольствия в 2025 г. Об этом сообщило агентство «Франс пресс» со ссылкой на помощника представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Сирии Хайя Абу Ассафа.
По его словам, уровень воды снизился «очень значительно», что вызвало тревогу среди специалистов профильной организации ООН. Засуха же связана с уменьшением количества осадков.
Абу Ассаф заявил, что из-за засухи урожай пшеницы может сократиться на 2,5–2,7 млн т. Этого зерна будет недостаточно для местных жителей, отметил он. Также он сообщил, что 75% посевных площадей и пастбищ пострадали.
В феврале 2025 г. ООН заявила, что 12 млн сирийцев оказались на грани голода. Организация назвала среди главных причин не только неблагоприятные погодные условия, но и слабую экономику после многолетней гражданской войны, а также рост цен.