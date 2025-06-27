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ЕП отклонил петицию русских жителей Финляндии об открытии границы с РФ

Ведомости

Европарламент прекратил рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии, требовавших открытия границы с Россией. Об этом заявил глава отдела коммуникаций Европарламента Алессио Инкорвайя в интервью финскому телерадиовещателю Yle.

«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», – пояснил Инкорвайя.

По его словам, вердикт был основан на оценке, предоставленной Европейской комиссией.

В документе, который удалось изучить Yle, говорится, что в условиях войны и гибридных угроз со стороны России Финляндия имеет право, согласно Шенгенскому кодексу о границах, закрыть определенные пункты внешней границы для защиты своей национальной безопасности и общественного порядка.

Авторы петиции утверждали, что действия финских властей нарушают законодательство Европейского союза. Они подчеркивали негативные последствия закрытия границы: разрыв семейных связей между проживающими в Финляндии гражданами и их родственниками в России, прекращение почтового сообщения, а также удар по экономике восточных регионов страны.

С ноября 2023 г. Финляндия поэтапно закрыла все сухопутные пункты пропуска на границе с Россией. Официальной причиной этого шага стал неконтролируемый поток беженцев из третьих стран. 16 апреля текущего года власти подтвердили, что восточная граница остается закрытой «до дальнейшего уведомления».

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