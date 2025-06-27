ЕП отклонил петицию русских жителей Финляндии об открытии границы с РФ

В документе, который удалось изучить Yle, говорится, что в условиях войны и гибридных угроз со стороны России Финляндия имеет право, согласно Шенгенскому кодексу о границах, закрыть определенные пункты внешней границы для защиты своей национальной безопасности и общественного порядка.