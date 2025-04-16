Финские власти оставили в силе решение о закрытии границы с Россией

Еще в ноябре 2023 г. власти Финляндии закрыли автомобильные пропускные пункты на границе с Россией. Официальной причиной этого шага стал неконтролируемый поток беженцев из третьих стран. В МИД России решение Хельсинки расценили как создание новых разделительных линий в Европе.