Финские власти оставили в силе решение о закрытии границы с Россией
Финляндия оставит границу с РФ закрытой. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте финского правительства.
«16 апреля 2025 г. было принято решение сохранить закрытие пунктов пропуска и централизовать процесс приема заявлений на предоставление убежища», – говорится в документе.
Меры будут действовать «до дальнейшего уведомления».
Еще в ноябре 2023 г. власти Финляндии закрыли автомобильные пропускные пункты на границе с Россией. Официальной причиной этого шага стал неконтролируемый поток беженцев из третьих стран. В МИД России решение Хельсинки расценили как создание новых разделительных линий в Европе.
11 апреля парламент Финляндии также одобрил запрет на совершение сделок с недвижимостью гражданами России. Новые правила касаются земельных участков, однако не затрагивают покупку квартир в многоквартирных домах.