Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью гражданам России

Законопроект был внесен в парламент в начале февраля, он был одобрен в первом чтении 8 апреля. Согласно документу, лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, не будет выдано разрешение на приобретение недвижимости.