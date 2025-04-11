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Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью гражданам России

Ведомости

Финский парламент во втором чтении принял законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на спикера парламента Юсси Халла-ахо.

Законопроект был внесен в парламент в начале февраля, он был одобрен в первом чтении 8 апреля. Согласно документу, лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, не будет выдано разрешение на приобретение недвижимости.

Как уточняет агентство, речь идет о земельных участках, инициатива не затрагивает заключение сделок по покупке квартир в многоквартирных домах.

В сентябре 2024 г. канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти поддержал законопроект, который запрещает операции с недвижимостью лицам, чья страна «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии».

Пеюсти заявлял, что документ подготовлен «достаточно хорошо» и отвечает международным обязательствам в области прав человека и учитывает национальную конституцию. При этом он обращал внимание, что в проект стоит включить временные рамки его действия.

Как заявлял посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов, действия Финляндии по запрету на сделки с недвижимостью «продиктованы русофобией». Москва намерена принимать ответные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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