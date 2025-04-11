Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью гражданам России
Финский парламент во втором чтении принял законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на спикера парламента Юсси Халла-ахо.
Законопроект был внесен в парламент в начале февраля, он был одобрен в первом чтении 8 апреля. Согласно документу, лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, не будет выдано разрешение на приобретение недвижимости.
Как уточняет агентство, речь идет о земельных участках, инициатива не затрагивает заключение сделок по покупке квартир в многоквартирных домах.
В сентябре 2024 г. канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти поддержал законопроект, который запрещает операции с недвижимостью лицам, чья страна «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии».
Пеюсти заявлял, что документ подготовлен «достаточно хорошо» и отвечает международным обязательствам в области прав человека и учитывает национальную конституцию. При этом он обращал внимание, что в проект стоит включить временные рамки его действия.
Как заявлял посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов, действия Финляндии по запрету на сделки с недвижимостью «продиктованы русофобией». Москва намерена принимать ответные меры.