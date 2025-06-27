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FT: в СДПГ обострились разногласия из-за России и перевооружения

Ведомости

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обострились разногласия по вопросам перевооружения и отношений с Россией, сообщила газета Financial Times.

Лидер партии, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль столкнулся с негативной реакцией «старой гвардии», пишет FT. Подписавшие манифест с критикой его решений по перевооружению говорят, что приоритетом должен быть поиск мира, а не новая гонка вооружений.

Резолюция была опубликована в ответ на планы Клингбайля увеличить оборонный бюджет страны на 70% к 2029 г. Несогласные могут усложнить задачу правительства, так как они «не являются небольшим меньшинством» голосов. В частности, к резолюции присоединился 76-летний историк Петер Брандт, старший сын бывшего канцлера СДПГ Вилли Брандта, который продвигал политику сближения с СССР в разгар холодной войны.

В резолюции СДПГ, опубликованной в преддверии партийной конференции, критикуются планы правительства по перевооружению и предлагается постепенный возврат к сотрудничеству с Россией. В манифесте говорится, что укрепление обороноспособности Германии и Европы «должно быть включено в стратегию деэскалации и постепенного укрепления доверия».

Члены СДПГ призывают к сближению с Россией, что, как указано в манифесте, требует «активизации дипломатических усилий всех европейских государств». Отмечается, что «поддержка Украины в ее требованиях по международному праву должна быть связана с законными интересами всех в Европе в отношении безопасности и стабильности». В связи с этим требуется предпринять «чрезвычайно сложную попытку» возобновить диалог с Россией после прекращения огня, говорится в документе.

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