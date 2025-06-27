Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин завершил рабочий визит в Белоруссию

Ведомости

Визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершился. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Путин посещал Минск с визитом 26–27 июня. В аэропорту российского лидера встретили девушки в белорусских национальных нарядах с подносами с хлебом-солью. Президент отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и съел.

В рамках визита Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, обсудив с коллегами итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. 27 июня президент России принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

После завершения двухдневного саммита ЕАЭС Путин ответил на вопросы журналистов. В частности, российский лидер прокомментировал состояние и перспективы экономики стран Евразийского союза, оценил ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и отметил устойчивый рост экономик государств ЕАЭС. Он также объявил, что в ближайшие годы Россия планирует поэтапное снижение оборонных расходов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных