Путин завершил рабочий визит в Белоруссию
Визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершился. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Путин посещал Минск с визитом 26–27 июня. В аэропорту российского лидера встретили девушки в белорусских национальных нарядах с подносами с хлебом-солью. Президент отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и съел.
В рамках визита Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, обсудив с коллегами итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. 27 июня президент России принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
После завершения двухдневного саммита ЕАЭС Путин ответил на вопросы журналистов. В частности, российский лидер прокомментировал состояние и перспективы экономики стран Евразийского союза, оценил ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и отметил устойчивый рост экономик государств ЕАЭС. Он также объявил, что в ближайшие годы Россия планирует поэтапное снижение оборонных расходов.