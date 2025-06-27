Путин завершил рабочий визит в Белоруссию

После завершения двухдневного саммита ЕАЭС Путин ответил на вопросы журналистов. В частности, российский лидер прокомментировал состояние и перспективы экономики стран Евразийского союза, оценил ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и отметил устойчивый рост экономик государств ЕАЭС. Он также объявил, что в ближайшие годы Россия планирует поэтапное снижение оборонных расходов.