Трамп назвал заявления Путина о США «очень приятными»

«Владимир Путин сегодня сделал несколько очень приятных заявлений. Послушайте, он снова уважает нашу страну. Год назад он ее не уважал, могу вам точно сказать. Но теперь Путин уважает нашу страну», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.