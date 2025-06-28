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Трамп назвал заявления Путина о США «очень приятными»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил заявления российского лидера Владимира Путина, касающиеся США и двусторонних отношений.

«Владимир Путин сегодня сделал несколько очень приятных заявлений. Послушайте, он снова уважает нашу страну. Год назад он ее не уважал, могу вам точно сказать. Но теперь Путин уважает нашу страну», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он добавил, что сейчас Америку уважают и лидеры других стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Еще год назад нас не уважали, у нас был некомпетентный президент, и вокруг этого прекрасного резолютного стола крутились плохие люди», — сказал он.

27 июня Путин в ходе общения с журналистами заявил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, и первые шаги уже сделаны. Он отметил, что встреча с Трампом возможна. Российский лидер также выразил благодарность Трампу за усилия по Украине и Ближнему Востоку.

26 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара проведет необходимые контакты для встречи Путина и Трампа. Он уточнил, что американский президент выразил готовность прибыть в Турцию, если туда прилетит российский глава для урегулирования конфликта на Украине.

Днем ранее Трамп заявил, что Путин стремится к урегулированию на Украине. Он рассказал о намерении провести очередной телефонный разговор с президентом России. Точные сроки разговора американский глава не назвал.

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