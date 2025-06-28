Bild: Германия подняла истребители из-за российского Ил-20
ВВС Германии были подняты по тревоге после появления в небе над Балтийским морем российского самолета Ил-20М. По данным Bild, воздушное судно якобы направлялось в сторону Польши и Германии.
Инцидент произошел утром 27 июня. После обнаружения российского самолета НАТО предупредило группу быстрого реагирования бундесвера, после чего два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лааге.
«Но даже после этого российский самолет не развернулся. Российский самолет сначала продолжил полет на запад, только изменив курс на север примерно в 40 км от Узедома. Таким образом, нарушения воздушного пространства Германии не было», – пишет Bild.
Маневр тем не менее можно рассматривать как «проверку западного военного альянса», отмечает газета.