Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Bild: Германия подняла истребители из-за российского Ил-20

Ведомости

ВВС Германии были подняты по тревоге после появления в небе над Балтийским морем российского самолета Ил-20М. По данным Bild, воздушное судно якобы направлялось в сторону Польши и Германии.

Инцидент произошел утром 27 июня. После обнаружения российского самолета НАТО предупредило группу быстрого реагирования бундесвера, после чего два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лааге.

«Но даже после этого российский самолет не развернулся. Российский самолет сначала продолжил полет на запад, только изменив курс на север примерно в 40 км от Узедома. Таким образом, нарушения воздушного пространства Германии не было», – пишет Bild.

Маневр тем не менее можно рассматривать как «проверку западного военного альянса», отмечает газета.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных