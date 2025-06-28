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Пашинян назначил нового директора СНБ Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Андраника Симоняна главой Службы национальной безопасности (СНБ) республики, сообщается на сайте правительства страны.

Симонян до своего назначения занимал пост замглавы СНБ.

«Руководствуясь ч. 5 ст. 9 закона «О государственной службе» и ч. 2 ст.4.1 закона «Об органах национальной безопасности», Андраник Симонян назначается директором Службы национальной безопасности», – говорится в тексте документа.

Пашинян в июне освободил от должности директора СНБ Армена Абазяна, который занимал свой пост с ноября 2020 г. На брифинге в парламенте премьер это решение объяснил тем, что бывшему руководителю СНБ пора отдохнуть.

Отставка произошла на фоне ареста российского миллиардера Самвела Карапетяна после его поддержки Армянской церкви в конфликте с Пашиняном. Следственный комитет Армении предъявил ему обвинение в публичных призывах к захвату власти. 

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