Дуда призвал Украину проявить терпение в период перехода власти к Навроцкому
Действующий президент Польши Анджей Дуда в ходе визита Украину призвал Киев проявить терпение в период передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом пишет агентство Reuters,
«Прошу проявить терпение, – обратился Дуда к журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. – Мир выглядит иначе из-за президентского кресла, не так, как во время предвыборной кампании».
Зеленский заверил, что «безусловно» пригласит Навроцкого в Украину после его инаугурации. Украинский лидер также вручил Дуде орден Свободы.
Польша, принявшая более 1 млн украинских беженцев после февраля 2022 г. и остается ключевым поставщиком гуманитарной, политической и военной помощи Киеву.
Избранный президент Навроцкий заявлял о намерении продолжать помогать Украине, но обозначил возможный пересмотр позиции Варшавы, выступив против вступления Киева в НАТО и другие западные альянсы.