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В Иране заявили о гибели 71 человека при атаке Израиля на тюрьму

Ведомости

В результате израильской атаки на тюрьму Эвин в Тегеране, которая произошла 23 июня, погиб 71 человек, сообщает IRIB со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Асгара Джахангира.

В числе погибших были сотрудники тюрьмы, заключенные, призывники, а также родственники заключенных, которые посетили в этот день своих близких. В один из залов, где находились близкие заключенных, попал снаряд, уточнил Джахангир. Представитель судебной власти назвал удар Израиля «полномасштабным преступлением», добавив, что в результате есть жертвы и в расположенных рядом с тюрьмой домах, был нанесен «большой материальный и физический» ущерб.

По его словам, были атакованы несколько объектов тюрьмы, включая «отдел здравоохранения, инженерно-техническое здание, здание для собраний и прокуратуру тюрьмы». В ходе инцидента также есть раненые, некоторым из которых оказали помощь на месте, а других доставили в больницу.

Армия Израиля нанесла удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране 23 июня. The Jerusalem Post со ссылкой тогда писала, что в тюрьме содержится «множество иранских политических заключенных». На следующий день, 24 июня, Иран и Израиль объявили о прекращении огня. 

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