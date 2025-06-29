В Иране заявили о гибели 71 человека при атаке Израиля на тюрьму

В числе погибших были сотрудники тюрьмы, заключенные, призывники, а также родственники заключенных, которые посетили в этот день своих близких. В один из залов, где находились близкие заключенных, попал снаряд, уточнил Джахангир. Представитель судебной власти назвал удар Израиля «полномасштабным преступлением», добавив, что в результате есть жертвы и в расположенных рядом с тюрьмой домах, был нанесен «большой материальный и физический» ущерб.