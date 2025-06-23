Израиль атаковал тюрьму Эвин в Тегеране

В Армии Израиля заявили также об ударе по корпусу «Альборз», отвечающему за безопасность нескольких городов в районе Тегерана. Были атакованы различные подразделения вооруженных сил иранского режима, а также объекты, принадлежащие силам внутренней безопасности и КСИР.