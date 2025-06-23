Израиль атаковал тюрьму Эвин в Тегеране
Армия Израиля нанесла удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на официальные лица Израиля.
В газете заявили, что в тюрьме «Эвин» содержится «множество иранских политических заключенных».
Издание также сообщило, что, согласно заявлению министра обороны Исраэля Каца, Израиль атаковал различные объекты в Тегеране, в том числе штаб-квартиру Басидж. По словам источника газеты, в ходе последнего удара Израиля по Ирану были убиты «сотни» членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В Армии Израиля заявили также об ударе по корпусу «Альборз», отвечающему за безопасность нескольких городов в районе Тегерана. Были атакованы различные подразделения вооруженных сил иранского режима, а также объекты, принадлежащие силам внутренней безопасности и КСИР.
23 июня израильские военные атаковали шесть аэродромов в западном, восточном и центральном Иране. Повреждения получили взлетно-посадочные полосы, подземные объекты и самолет-заправщик. Беспилотники также уничтожили 15 иранских истребителей и вертолетов.
Противостояние между Ираном и Израилем обострилось 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации нескольких высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США, ударив по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.