Израильская армия атаковала шесть аэродромов в Иране
Израильские военные нанесли удары по шести аэродромам в западном, восточном и центральном Иране. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В результате атаки повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные объекты и самолет-заправщик. Кроме того, беспилотники уничтожили 15 иранских истребителей и вертолетов.
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем произошла 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации нескольких высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави пообещал, что США будут наказаны за атаки по республике и поддержку Израиля. По его словам, Вашингтон, продолжая оказывать поддержку Тель-Авиву, нарушил суверенитет Тегерана.
The New York Times писала, что Иран может атаковать базы США на Ближнем Востоке или форпосты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и ОАЭ и задействовать своих союзников для ответного удара.