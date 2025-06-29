Лавров: Мерц и Макрон утратили здравый смысл
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц утратили здравый смысл, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
«Я думаю, что одних этих цитат <...> достаточно, чтобы понять, что эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Министр иностранных дел отметил, что возвращение названных стран к тем инстинктам печально.
В ходе переговоров с главой МИД Киргизии Лавров также заявил, что страны Запада пытаются нанести России стратегическое поражение, используя Украину в качестве тарана, но у них не получится это сделать.
Глава МИД РФ также указал на рост взаимной торговли между Россией и Киргизией, который происходит, несмотря на санкции и «нелегитимное давление». Два государства наращивают сотрудничество в гуманитарной, образовательной и других сферах, добавил министр.