Лавров: Мерц и Макрон утратили здравый смысл

«Я думаю, что одних этих цитат <...> достаточно, чтобы понять, что эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).