Лавров: Запад не сможет нанести России стратегическое поражение

Лавров: Запад не сможет нанести России стратегическое поражениеКиев используют в качестве тарана, заявил министр
Страны Запада пытаются нанести России стратегическое поражение, используя Украину в качестве тарана, но у них не получится это сделать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
По его словам, у Запада никогда это не получалось и «не получится и в этот раз». Лавров также указал на рост взаимной торговли между Россией и Киргизией, который происходит, несмотря на санкции и «нелегитимное давление». Кроме того, два государства наращивают сотрудничество в гуманитарной, образовательной и других сферах, добавил министр.