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Лавров: Запад не сможет нанести России стратегическое поражение

Киев используют в качестве тарана, заявил министр
Ведомости

Страны Запада пытаются нанести России стратегическое поражение, используя Украину в качестве тарана, но у них не получится это сделать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

По его словам, у Запада никогда это не получалось и «не получится и в этот раз». Лавров также указал на рост взаимной торговли между Россией и Киргизией, который происходит, несмотря на санкции и «нелегитимное давление». Кроме того, два государства наращивают сотрудничество в гуманитарной, образовательной и других сферах, добавил министр.

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