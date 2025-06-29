Лавров: Запад не сможет нанести России стратегическое поражение

По его словам, у Запада никогда это не получалось и «не получится и в этот раз». Лавров также указал на рост взаимной торговли между Россией и Киргизией, который происходит, несмотря на санкции и «нелегитимное давление». Кроме того, два государства наращивают сотрудничество в гуманитарной, образовательной и других сферах, добавил министр.