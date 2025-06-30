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Ким Чен Ын встретился с министром культуры России в Пхеньяне

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял министра культуры России Ольгу Любимову, прибывшую в страну с визитом в качестве главы делегации министерства по случаю первой годовщины заключения нового договора между КНДР и РФ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Участие во встрече также принял чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Ким Чен Ын обратил внимание, что после заключения договора между двумя странами их сотрудничество развивается с каждым днем. По его словам, визит министра культуры РФ в Пхеньян вместе с творческими коллективами дает народу КНДР более глубокое понятие о «замечательной культуре российского народа». Он выразил уверенность, что этот визит повлияет на укрепление отношений между странами.

Любимова отметила, что впечатлена возможностью посетить Пхеньян, встретиться с Ким Чен Ыном и провести знаменательные культурно-художественные мероприятия в период, когда «ярче продемонстрированы прочность и непобедимость корейско-российской дружбы и солидарности, а сотрудничество в области культуры между двумя странами достигло наибольшего в истории уровня».

Ким Чен Ын также попросил Любимову передать его теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу.

17 июня секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне выразил надежду на возобновление авиарейсов между Россией и КНДР.

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