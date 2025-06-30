Ким Чен Ын встретился с министром культуры России в Пхеньяне

Участие во встрече также принял чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Ким Чен Ын обратил внимание, что после заключения договора между двумя странами их сотрудничество развивается с каждым днем. По его словам, визит министра культуры РФ в Пхеньян вместе с творческими коллективами дает народу КНДР более глубокое понятие о «замечательной культуре российского народа». Он выразил уверенность, что этот визит повлияет на укрепление отношений между странами.