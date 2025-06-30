Трамп заявил об отсутствии контактов с Ираном после ударов США 22 июня
Президент США Дональд Трамп не общался с Тегераном после того, как 22 июня США атаковали и «полностью уничтожили» иранские ядерные объекты, написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
«Я ничего не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», – заявил он, противопоставив свою деятельность работе бывшего президента США Барака Обамы.
Трамп также сообщил, что Вашингтон выслал Тегерану уже «миллиарды долларов» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда израильская армия ударила по территории Ирана. Тогда были поражены завод по производству ракет, аэропорт в Тебризе, крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, а также убиты несколько высокопоставленных военнослужащих и ученые-ядерщики. После этого между странами начались обмены ракетными ударами.
22 июня по ядерным объектам Ирана ударили США, повредив комплексы в Исфахане, Фордо и Натанзе. Иран ответил ударами по американским военным базам в Катаре и Ираке, однако тогда, по словам Трампа, все ракеты удалось отразить, никто не пострадал (в том числе потому, что люди были заранее эвакуированы).
30 июня газета The Washington Post написала, что официальные лица Ирана считают, что атака США по ядерным объектам исламской республики оказалась слабее, чем они могли предполагать. При этом Трамп 25 июня заявлял, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».