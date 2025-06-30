Трамп заявил об отсутствии контактов с Ираном после ударов США 22 июня

«Я ничего не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», – заявил он, противопоставив свою деятельность работе бывшего президента США Барака Обамы.