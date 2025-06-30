Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп заявил об отсутствии контактов с Ираном после ударов США 22 июня

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не общался с Тегераном после того, как 22 июня США атаковали и «полностью уничтожили» иранские ядерные объекты, написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

«Я ничего не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», – заявил он, противопоставив свою деятельность работе бывшего президента США Барака Обамы.

Трамп также сообщил, что Вашингтон выслал Тегерану уже «миллиарды долларов» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда израильская армия ударила по территории Ирана. Тогда были поражены завод по производству ракет, аэропорт в Тебризе, крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, а также убиты несколько высокопоставленных военнослужащих и ученые-ядерщики. После этого между странами начались обмены ракетными ударами.

22 июня по ядерным объектам Ирана ударили США, повредив комплексы в Исфахане, Фордо и Натанзе. Иран ответил ударами по американским военным базам в Катаре и Ираке, однако тогда, по словам Трампа, все ракеты удалось отразить, никто не пострадал (в том числе потому, что люди были заранее эвакуированы).

30 июня газета The Washington Post написала, что официальные лица Ирана считают, что атака США по ядерным объектам исламской республики оказалась слабее, чем они могли предполагать. При этом Трамп 25 июня заявлял, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных