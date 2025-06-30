WP: в Иране назвали удары США недостаточно мощными

22 июня американские ВВС атаковали ядерные объекты Тегерана, таким образом вступив в ирано-израильский конфликт. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия». 26 июня американский лидер написал в своей сети Truth Social, что Тегеран не смог вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов. 27 июня Трамп заявил, что снова нанесет удар по Ирану, если станет известно, что там ведется обогащение урана.