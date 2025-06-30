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WP: в Иране назвали удары США недостаточно мощными

Ведомости

Официальные лица Ирана считают, что атака США по ядерным объектам Исламской Республики оказалась слабее, чем они могли предполагать. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четыре источника.

«Соединенные Штаты получили перехваченные сообщения между высокопоставленными иранскими чиновниками, в которых обсуждались военные удары США по ядерной программе Ирана в этом месяце и отмечалось, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали», – говорится в материале.

В администрации президента США  Дональда Трампа решительно возразили против выводов иранцев и усомнились в их способности оценить ущерб, нанесенный трем ядерным объектам. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что программа создания ядерного оружия Ирана «завершена».

22 июня американские ВВС атаковали ядерные объекты Тегерана, таким образом вступив в ирано-израильский конфликт. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия». 26 июня американский лидер написал в своей сети Truth Social, что Тегеран не смог вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов. 27 июня Трамп заявил, что снова нанесет удар по Ирану, если станет известно, что там ведется обогащение урана.

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