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Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану в случае обогащения урана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что снова нанесет удар по Ирану, если выяснится, что там ведется обогащение урана. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос, рассмотрит ли он возможность бомбардировки ядерных объектов Ирана снова, если разведданные подтвердят, что Иран способен обогащать уран до уровня, вызывающего обеспокоенность, Трамп заявил: «Конечно, без сомнений, абсолютно».

Американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Тегерана 22 июня. Вступление США в конфликт произошло на фоне израильских ударов по Ирану. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».

26 июня Трамп заявил в своей сети Truth Social, что Тегерану не удалось вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов.

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