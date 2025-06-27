Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану в случае обогащения урана
Президент США Дональд Трамп заявил, что снова нанесет удар по Ирану, если выяснится, что там ведется обогащение урана. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Отвечая на вопрос, рассмотрит ли он возможность бомбардировки ядерных объектов Ирана снова, если разведданные подтвердят, что Иран способен обогащать уран до уровня, вызывающего обеспокоенность, Трамп заявил: «Конечно, без сомнений, абсолютно».
Американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Тегерана 22 июня. Вступление США в конфликт произошло на фоне израильских ударов по Ирану. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».
26 июня Трамп заявил в своей сети Truth Social, что Тегерану не удалось вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов.