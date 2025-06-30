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ВСУ взорвали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное

Ведомости

Украинские войска частично взорвали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное, расположенном к западу от Красноармейска. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления «Покровское». Это объекты, которые остались в Удачном», – сказал Кимаковский (цитата по ТАСС).

Он добавил, что на данном участке фронта наблюдается активное перемещение сил противника, однако оно значительно осложняется интенсивностью ударов российских войск.

До этого ВСУ уже уничтожили два вентиляционных ствола шахты в окрестностях Красноармейска. Оба промышленных объекта были взорваны украинскими военными при отступлении с занимаемых позиций.

Шахтоуправление «Покровское», расположенное в 15 км к западу от Красноармейска, является крупнейшим угольным предприятием региона. Оно специализируется на добыче коксующегося угля, значительная часть которого раньше экспортировалась.

27 июня стало известно, что Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине. Шевченковское месторождение, открытое в 1982 г., занимает около 40 га и считается самым перспективным в старых границах Украины. Вместе с месторождением Крутая Балка в Запорожской области, также находящимся под контролем РФ, Россия теперь контролирует половину известных литиевых месторождений страны. Оставшиеся два – Доброе и Пороховское – расположены в Кировоградской области и пока остаются под контролем Киева.

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