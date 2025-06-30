ВСУ взорвали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное

27 июня стало известно, что Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине. Шевченковское месторождение, открытое в 1982 г., занимает около 40 га и считается самым перспективным в старых границах Украины. Вместе с месторождением Крутая Балка в Запорожской области, также находящимся под контролем РФ, Россия теперь контролирует половину известных литиевых месторождений страны. Оставшиеся два – Доброе и Пороховское – расположены в Кировоградской области и пока остаются под контролем Киева.