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Лавров: надеемся, что Запад не будет заниматься цветной революцией в Сербии

Ведомости

Россия выражает надежду, что ситуация в Сербии будет урегулирована на основе конституции и законов страны, без вмешательства извне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, власти Сербии демонстрируют готовность к диалогу с протестующими.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что западные государства не будут пытаться использовать внутренние события в Сербии для продвижения своих геополитических интересов.

«Надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями», – заявил министр (цитата по «РИА Новости»).

Новая волна протестов в Сербии началась вечером 28 июня. Изначально мирные акции переросли в столкновения с силовиками. К вечеру 29 июня протестующие перекрыли несколько ключевых дорог в Белграде, что нарушило нормальное функционирование города.

Формальным поводом для акции стал отказ президента Александра Вучича выполнить ультиматум студентов, требующих расследования трагедии на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 г. и роспуска парламента. Ультиматум истек как раз в Видовдан – главный национальный праздник Сербии, который исторически становился поворотной точкой в судьбе страны (битва на Косовом поле, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, разрыв Югославией отношений с СССР, выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу).

Протестующие требовали проведения внеочередных выборов в парламент (по плану они должны состояться лишь в конце 2027 г.) и усиления мер борьбы с коррупцией.

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