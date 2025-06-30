Лавров: надеемся, что Запад не будет заниматься цветной революцией в Сербии
Россия выражает надежду, что ситуация в Сербии будет урегулирована на основе конституции и законов страны, без вмешательства извне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, власти Сербии демонстрируют готовность к диалогу с протестующими.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что западные государства не будут пытаться использовать внутренние события в Сербии для продвижения своих геополитических интересов.
«Надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями», – заявил министр (цитата по «РИА Новости»).
Новая волна протестов в Сербии началась вечером 28 июня. Изначально мирные акции переросли в столкновения с силовиками. К вечеру 29 июня протестующие перекрыли несколько ключевых дорог в Белграде, что нарушило нормальное функционирование города.
Формальным поводом для акции стал отказ президента Александра Вучича выполнить ультиматум студентов, требующих расследования трагедии на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 г. и роспуска парламента. Ультиматум истек как раз в Видовдан – главный национальный праздник Сербии, который исторически становился поворотной точкой в судьбе страны (битва на Косовом поле, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, разрыв Югославией отношений с СССР, выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу).
Протестующие требовали проведения внеочередных выборов в парламент (по плану они должны состояться лишь в конце 2027 г.) и усиления мер борьбы с коррупцией.